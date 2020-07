Traffico Roma del 09-07-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico rallentato per lavori in corso sulla via Nomentana all’altezza di via Montasio Silvia su carreggiata ridotta inevitabili incolonnamenti tra Piazza Sempione via Zanardini In entrambe le direzioni lavori in programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 7 tu nella chiuso a scendere da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico verso la via Salaria e proseguono i lavori per il prolungamento della metro C fino alla 12 luglio dalle 21 la tratta San Giovanni Malatesta viene sospese sostituita dalla linea di bus MC2 servizio regolare tra Malatesta e Pantano domani venerdì 10 luglio possibili disagi nel trasportoPer uno sciopero di 24 ore che riguarda la rete Atac dalle 8:30 alle 17 dalle 20 sino al termine del servizio possibili Stop per bus filobus tram metropolitane e ferrovie roma-lido termini-giardinetti e domani sempre Domani sciopero di 4 ore anche in Roma TPL dalle 9 alle 13 da agitazione in questo caso interesserà solo 8 linee di bus per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

