Traffico Roma del 09-07-2020 ore 19:00

Luceverde Roma ben ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi sul raccordo in carreggiata interna code per incidente tra le uscite Cassia e Flaminia più avanti altre cose per il treno da Tiburtina sino alla Prenestina rallentamenti e code per incidente anche in carreggiata esterna dal bivio con la Roma L’Aquila Sino all’uscita per la via Tiburtina poi code per il traffico a tratti dalla Ponti alla diramazione di Roma Sud a Montesacro lavori in corso sulla Nomentana altezza via Montasio si viaggia su carreggiata ridotta inevitabili incolonnamenti tra Piazza Sempione via Zanardini entrambi i sensi di marcia sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code per il traffico dalla via Nomentana alla bivio per la Roma L’Aquila e poi a seguire tra via Prenestina & viale Castrense sul percorso Urbano proprio della Roma L’Aquila code da Tor Cervara al Raccordo in uscita dalla città lavori in corso sulla via Ardeatina Ci sono code tra il raccordo è via di torricola in entrambi i sensi di marcia code per incidenteche c’è sulla via Litoranea tra Tor Paterno e Torvaianica incidente anche nella zona di Castelverde Code in via Fosso dell’Osa all’altezza di via Castel di Sangro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

