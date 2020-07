Traffico Roma del 09-07-2020 ore 19:30

Luceverde Roma ritrovati all’ascolto è difficile la situazione sul raccordo a causa di un incidente grave Ci sono code in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina in colonna per traffico e curiosi anche in carreggiata opposta quella interna dalla Tiburtina alla bivio per la Roma L’Aquila è proprio sul percorso Urbano della Roma L’Aquila abbiamo coda a partire da Viale Togliatti in uscita dalla per le difficoltà di immissione sul raccordo e di nuovo sul raccordo in carreggiata interna code tra le uscite Cassia e Flaminia anche in questo caso si tratta di un incidente incolonnamenti per il traffico invece in esterna dalla Pontina alla Romanina lavori in programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 del mattino tunnel chiuso a scendere da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico domani venerdì 10 luglio possibili disagi nel trasporto pubblico per uno sciopero di 24 ore che riguarda la rete Atac dalle 830 alle 17 e dalle 20 fino al termine dellapossibili Stop per bus filobus tram metropolitane e ferrovie roma-lido termini-giardinetti E roma-viterbo questa l’ultima notizia vi ricordiamo che per i tagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Daniele guerrisi Buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

