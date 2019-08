Traffico Roma del 09-08-2019 ore 07:30

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA

SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE SUL TRATTO URBANO

DELLA ROMA L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA DI VIA FILIPPO

FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST.

NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE

APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII CHE RESTA CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA

SACCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO

FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI

