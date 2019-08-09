Traffico Roma del 09-08-2019 ore 07:30
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TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA
SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE SUL TRATTO URBANO
DELLA ROMA L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA DI VIA FILIPPO
FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST.
NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE
APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII CHE RESTA CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO
FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma