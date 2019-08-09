Traffico Roma del 09-08-2019 ore 09:00
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TRAFFICO IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE CITTADINE, SUL RACCORDO ANULARE
CODE IN CARREGGATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA ROMA NAPOLI SINO
ALLO SVINCOLO PER LA VIA ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI AURELIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA BREVI CODE DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST.
NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE
APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR
MARANCIA IN DIREZIONE QUINDI DEL CENTRO CITTÀ.
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA ARDEATINA DOVE PER LAVORI SI SONO FORMATI
INCOLONNAMENTI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA ANDREA MILLEVOI IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma