Traffico Roma del 09-08-2019 ore 09:30
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TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON MANCANO
COMUNQUE GLI INCIDENTI
QUELLO AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR
MARANCIA PROVOCA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
ALTRO INCIDENTE IN VIA DI AFFOGALASINO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE
CODE PER LAVORI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA ANDREA
MILLEVOI IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ
INTERROTTA NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO
IL PERCORSO.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma