Traffico Roma del 09-08-2019 ore 10:00

TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON MANCANO

COMUNQUE GLI INCIDENTI

QUELLO AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR

MARANCIA PROVOCA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

ALTRO INCIDENTE IN VIA DI AFFOGALASINO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE

CODE PER LAVORI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA ANDREA

MILLEVOI IN DIREZIONE DEL CENTRO.



PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ

INTERROTTA NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO

IL PERCORSO.



