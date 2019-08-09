Traffico Roma del 09-08-2019 ore 10:30
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TRAFFICO COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLA
RETE VIARIA DI ROMA. NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SUL
TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RESTANO INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO
ALLA TANGENZIALE EST. SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA PER LA
STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE QUINDI DI SAN
GIOVANNI.
SULLA VIA APPIA NUOVA LAVORI DI POTATURA E CODE TRA VIA CESARE BARONIO E
VIA DI VIGNA FABBRI.
CI SONO DIFFICOLTÀ AD OSTIA ANTICA A CAUSA DELLA CHIUSURA DI VIALE DEI
ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA GASTONE MASPERO, CHIUSURA DOVUTA AD UN
INCIDENTE E ALLA PRESENZA DI OLIO LUNGO LA SEDE STRADALE.
DEVIAZIONI E RIPERCUSSIONI SULLA VIA OSTIENSE E SULLA VIA DEL MARE.
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO TRIGORIA E L’USCITA DI VIA DI DECIMA
IN DIREZIONE QUINDI DI ROMA, SI TRATTA DI LAVORI.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma