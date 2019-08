Traffico Roma del 09-08-2019 ore 11:30

GROSSI PROBLEMI AL MURO TORTO, PER ACCERTAMENTI TECNICI SONO CHIUSI AL

TRAFFICO IL SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE DI

PIAZZALE FLAMINIO. CHIUSO ANCHE VIALE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA

SEMPRE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA

MAFFEI

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ANASTASIO II ALL’ALTEZZA DI VIA

INNOCENZO XIII

SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA MARIO FANI ALL’INCROCIO

CON VIA STRESA.

NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA

ROMA L’AQUILA RESTANO INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST.

CI SONO DIFFICOLTÀ AD OSTIA ANTICA A CAUSA DELLA CHIUSURA DI VIALE DEI

ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA GASTONE MASPERO, CHIUSURA DOVUTA AD UN

INCIDENTE E ALLA PRESENZA DI OLIO LUNGO LA SEDE STRADALE.

DEVIAZIONI E RIPERCUSSIONI SULLA VIA OSTIENSE E SULLA VIA DEL MARE.

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E L’USCITA DI VIA DI DECIMA IN

DIREZIONE ROMA, SI TRATTA DI LAVORI.

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

