Traffico Roma del 09-08-2019 ore 11:30
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GROSSI PROBLEMI AL MURO TORTO, PER ACCERTAMENTI TECNICI SONO CHIUSI AL
TRAFFICO IL SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE DI
PIAZZALE FLAMINIO. CHIUSO ANCHE VIALE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA
SEMPRE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
MAFFEI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ANASTASIO II ALL’ALTEZZA DI VIA
INNOCENZO XIII
SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA MARIO FANI ALL’INCROCIO
CON VIA STRESA.
NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA
ROMA L’AQUILA RESTANO INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST.
CI SONO DIFFICOLTÀ AD OSTIA ANTICA A CAUSA DELLA CHIUSURA DI VIALE DEI
ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA GASTONE MASPERO, CHIUSURA DOVUTA AD UN
INCIDENTE E ALLA PRESENZA DI OLIO LUNGO LA SEDE STRADALE.
DEVIAZIONI E RIPERCUSSIONI SULLA VIA OSTIENSE E SULLA VIA DEL MARE.
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E L’USCITA DI VIA DI DECIMA IN
DIREZIONE ROMA, SI TRATTA DI LAVORI.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34 MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma