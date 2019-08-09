Traffico Roma del 09-08-2019 ore 12:30
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RIAPERTI AL MURO TORTO, I SOTTOVIA DI CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI
IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. RIAPERTI ANCHE VIALE DEL MURO TORTO E
VIA LUISA DI SAVOIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
MAFFEI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA MARIO FANI ALL’INCROCIO CON VIA
STRESA.
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA VIA ARDEATINA E LA ROMA NAPOLI
CI SONO DIFFICOLTÀ AD OSTIA ANTICA A CAUSA DELLA CHIUSURA DI VIALE DEI
ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA GASTONE MASPERO, CHIUSURA DOVUTA AD UN
INCIDENTE E ALLA PRESENZA DI OLIO LUNGO LA SEDE STRADALE.
DEVIAZIONI E RIPERCUSSIONI SULLA VIA OSTIENSE E SULLA VIA DEL MARE.
PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN
DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA A SETTEMBRE.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma