Traffico Roma del 09-08-2019 ore 14:30
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DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA MA TRAFFICO CHE
DOVREBBE ADESSO PROGRESSIVAMENTE MIGLIORARE. È RIAPERTA DA POCO AL TRAFFICO
VIALE DEI ROMAGNOLI, IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE. IN
DIMINUZIONE IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE.
RISOLTO DA POCO UN ALTRO INCIDENTE. IN QUESTO CASO CI TROVIAMO SUL RACCORDO
ANULARE NEL TRATTO DI CARREGGIATA INTERNA TRA LA TIBURTINA, IL BIVIO PER LA
A24 E L’USCITA LA RUSTICA. TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE.
RICORDIAMO INVECE CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È CHIUSA PER LAVORI.
CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE VERSO CORSO FRANCIA E TOR DI QUINTO.
DALLE 14 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VITTORIO, NELLO SPECIFICO ALL’ALTEZZA DI
VIA PRINCIPE EUGENIO. NON DOVREBBE PROVOCARE PARTICOLARI RIPERCUSSIONI MA
NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DEL TRAFFICO. IL TERMINE, ALLE 16
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TRAFFICO, VI INVITIAMO A CHIAMARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma