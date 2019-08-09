Traffico Roma del 09-08-2019 ore 15:30
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SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD UN INICDENTE PROVOCA CODE DI 4 KM TRA
MONTEPORZIO CATONE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMA
TRAFFICO RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
VIA LAURENTINA E VIA APPIA
A PRIMA PORTA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLA GIUSTINIANA
ALTEZZA DI VIA ALBAVILLA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE
POMEZIA
ALL’ESQUILINO FINO ALLE 16 POSSIBILI DIFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UNA
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II SUL LATO DI VIA PRINCIPE
EUGENIO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma