Traffico Roma del 09-08-2019 ore 15:30

SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD UN INICDENTE PROVOCA CODE DI 4 KM TRA

MONTEPORZIO CATONE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE DI

QUEST’ULTIMA

TRAFFICO RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

VIA LAURENTINA E VIA APPIA

A PRIMA PORTA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLA GIUSTINIANA

ALTEZZA DI VIA ALBAVILLA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE

POMEZIA

ALL’ESQUILINO FINO ALLE 16 POSSIBILI DIFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UNA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II SUL LATO DI VIA PRINCIPE

EUGENIO

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma