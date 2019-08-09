Traffico Roma del 09-08-2019 ore 16:30
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INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI
IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI PRIMA
DI VALMONTONE MA CI SONO ANCORA DIVERSI KM DI CODA: ALL’INCIRCA 5
PROVENENDO DA TIVOLI E DA ROMA NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA ROMA SUD TROVA
CODE DA DOPO SAN CESAREO.
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANESE TRA OSTERIA NUOVA E COLLE SABAZIO.
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRAGLIATELLA. SIAMO QUINDI NEI PRESSI DEL
BIVIO PER PALIDORO.
SULLA ROMA-CIVITAVECCHIA INCIDENTE VERSO CIVITAVECCHIA TRA CERVETERI E
L’USCITA PER SANTA MARINELLA. RIPERCUSSIONI, FILE PER CIRCA 3 KM.
DI TUTT’ALTRO GENERE IL TRAFFICO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TOR DE’ CENCI
IN DIREZIONE ROMA. QUI SONO LAVORI IN CORSO A RALLENTARE IL TRAFFICO.
TRAFFICO CHE TROVIAMO SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO ARDEATINA-TUSCOLANA.
CI SONO RALLENTAMENTI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO, VI INVITIAMO A CHIAMARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma