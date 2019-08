Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17:30

ALLE PORTE DI ROMA SUD ANCORA DISAGI SULLA ROMA-NAPOLI, PER UN INCIDENTE

AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER

LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA ROMA NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA ROMA SUD

TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA

ROMANINA, IN DIREZIONE CASILINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA

INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO ALLA PRENESTINA, DIREZIONE APPIA.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma