Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18:00
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ALLE PORTE DI ROMA SUD ANCORA DISAGI SULLA ROMA-NAPOLI, PER UN INCIDENTE
AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER
LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA ROMA NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA ROMA SUD
TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA
ROMANINA, IN DIREZIONE CASILINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA
INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO ALLA PRENESTINA, DIREZIONE APPIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma