Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18:30

ALLE PORTE DI ROMA SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI

SAN CESAREO VERSO NAPOLI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA

ROMANINA, IN DIREZIONE CASILINA.

PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER

INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini.

INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA

CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN PIAZZA DEI CANOTTI

ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA

MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI

ZONA.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA INTERROTTA PER LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO, NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

