Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19:00
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ALLE PORTE DI ROMA SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI
SAN CESAREO VERSO NAPOLI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA
ROMANINA, IN DIREZIONE CASILINA.
PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini.
INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA
CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN PIAZZA DEI CANOTTI
ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA
MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI
ZONA.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA INTERROTTA PER LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO, NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma