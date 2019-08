Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19:30

CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA

MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI

ZONA.

LAVORI DI PULIZIA IN PROGRAMMA DOMANI SULLA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIALE

GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI

VITTORIO VENETO, CHIUSI DALLE ORE 07.00 ALLE 12.00, DA PIAZZALE CLODIO A

VIA TRIONFALE.

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO SULLE VIE ADIACENTI, ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA SUL POSTO

PROSEGUONO I DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA PER

LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO, NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA. ATTIVI, COMUNQUE,

BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma