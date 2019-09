Traffico Roma del 09-09-2019 ore 08:00

TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO

LA TANGENZIALE

SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA

CORTONA;

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE DIREZIONE

CENTRO.

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO

ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO;

TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO E

DA VIA DI PRATICA DI MARE A CASTEL DI DECIMA IL TUTTO VERSO ROMA.

AL TRIESTE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE REGINA MARGHERITA

ALL’ALTEZZA DI VIA OMBRONE

CODE SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DLLE CAPANNELLE

