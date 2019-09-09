Traffico Roma del 09-09-2019 ore 08:00
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TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO
LA TANGENZIALE
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA
CORTONA;
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE DIREZIONE
CENTRO.
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO
ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO;
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO E
DA VIA DI PRATICA DI MARE A CASTEL DI DECIMA IL TUTTO VERSO ROMA.
AL TRIESTE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE REGINA MARGHERITA
ALL’ALTEZZA DI VIA OMBRONE
CODE SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DLLE CAPANNELLE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma