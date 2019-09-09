Traffico Roma del 09-09-2019 ore 09:00
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TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;
SEMPRE IN DIREZIONE TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE
DALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL
CENTRO,
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI CASAL DE PAZZI IN
DIREZIONE PORTONACCIO
IN TANGENZIALE CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
MENTRE VERSO LO STADIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E
VIA TIBURTINA E DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA: CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA E
DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IL TUTTO VERSO L’EUR
SEMPRE IN DIREZIONE EUR SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO
ANULARE E PARCO DE MEDICI E TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA OSTIENSE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E
ARDEATINA;
IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA OSTIENSE E TRA
CASILINA E TIBURTINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma