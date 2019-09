Traffico Roma del 09-09-2019 ore 09:00

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN

DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;

SEMPRE IN DIREZIONE TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE

DALL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL

CENTRO,

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI CASAL DE PAZZI IN

DIREZIONE PORTONACCIO

IN TANGENZIALE CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

MENTRE VERSO LO STADIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E

VIA TIBURTINA E DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA: CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA E

DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IL TUTTO VERSO L’EUR

SEMPRE IN DIREZIONE EUR SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO

ANULARE E PARCO DE MEDICI E TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA OSTIENSE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E

ARDEATINA;

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA OSTIENSE E TRA

CASILINA E TIBURTINA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma