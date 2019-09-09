Traffico Roma del 09-09-2019 ore 09:30
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A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE
DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA CALLISTO II
CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO LA TANGENIZLE
EST.
SEMPRE DIREZIONE TANGENZIALE, CODE SULLA SALARIA A PARTIRE DALL’AEROPORTO
DELL’URBE; QUI È SEGNALATO ANCHE UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE.
SULLA ROMA FIUMICINO IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE
A VIA OSTIENSE IN DIREZIONE EUR CON RIPERCUSSIONI IN VIA ISACCO NEWTON E
VIA DELLA MAGLIANA,
CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA A
VIA TIBURTINA E DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPOTIVI IL TUTTO VERSO LO
STADIO
MENTRE VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma