Traffico Roma del 09-09-2019 ore 09:30

A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE

DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA CALLISTO II

CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO LA TANGENIZLE

EST.

SEMPRE DIREZIONE TANGENZIALE, CODE SULLA SALARIA A PARTIRE DALL’AEROPORTO

DELL’URBE; QUI È SEGNALATO ANCHE UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE.

SULLA ROMA FIUMICINO IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE

A VIA OSTIENSE IN DIREZIONE EUR CON RIPERCUSSIONI IN VIA ISACCO NEWTON E

VIA DELLA MAGLIANA,

CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA A

VIA TIBURTINA E DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPOTIVI IL TUTTO VERSO LO

STADIO

MENTRE VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma