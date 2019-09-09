Traffico Roma del 09-09-2019 ore 11:30
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TRA PRIMAVALLE E L’AURELIO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA
SACCHETTI TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE
DIREZIONI DI MARCIA
INCIDENTE AVVENUTOI IN PROSSIMITà DI VIA CALLISTO II
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI: CODE A PARTIRE DA VIA CALASANZIANE VERSO VIA
BOCCEA E DA VIA DOMENICO TARDINI VERSO VIA TRIONFALE.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI
GROTTAROSSA IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA
CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE
CENTRO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI TO CERVARA
VERO IL CENTRO
IN PIENO SVOLGIMENTO UN AMANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO DI
CONSEGUENZA CHIUSE VIA DEL CORSO DA PIAZZA VENEZIA A LARGO CHIGI E VIA
DEL TRITONE DA LARGO CHIGI A VIA DEL TRAFORO CON DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE
IN PIAZZA VENEZIA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma