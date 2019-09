Traffico Roma del 09-09-2019 ore 11:30

TRA PRIMAVALLE E L’AURELIO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA

SACCHETTI TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE

DIREZIONI DI MARCIA

INCIDENTE AVVENUTOI IN PROSSIMITà DI VIA CALLISTO II

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI: CODE A PARTIRE DA VIA CALASANZIANE VERSO VIA

BOCCEA E DA VIA DOMENICO TARDINI VERSO VIA TRIONFALE.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI

GROTTAROSSA IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA

CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE

CENTRO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI TO CERVARA

VERO IL CENTRO

IN PIENO SVOLGIMENTO UN AMANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO DI

CONSEGUENZA CHIUSE VIA DEL CORSO DA PIAZZA VENEZIA A LARGO CHIGI E VIA

DEL TRITONE DA LARGO CHIGI A VIA DEL TRAFORO CON DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE

IN PIAZZA VENEZIA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma