Traffico Roma del 09-09-2019 ore 12:30

TRA PRIMAVALLE E L’AURELIO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA

SACCHETTI TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE

DIREZIONI DI MARCIA

INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CALLISTO II

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI: CODE A PARTIRE DA VIA CALASANZIANE VERSO VIA

BOCCEA E DA VIA DOMENICO TARDINI VERSO VIA TRIONFALE.

RESTANDO IN ZONA RALLENTAMENTI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA BOCCEA TRA

LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA E VIA DI VAL CANNUTA

IN ZONA QUARTICCIOLO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE PALMIRO

TOGLIATTI NEI PRESSI DELL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA

CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE

CENTRO.

IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFETSAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO, DI

CONSEGUENZA CHIUSE VIA DEL CORSO DA PIAZZA VENEZIA A LARGO CHIGI E VIA

DEL TRITONE DA LARGO CHIGI A VIA DEL TRAFORO CON DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE

IN PIAZZA VENEZIA

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma