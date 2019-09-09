Traffico Roma del 09-09-2019 ore 12:30
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TRA PRIMAVALLE E L’AURELIO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA
SACCHETTI TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE
DIREZIONI DI MARCIA
INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CALLISTO II
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI: CODE A PARTIRE DA VIA CALASANZIANE VERSO VIA
BOCCEA E DA VIA DOMENICO TARDINI VERSO VIA TRIONFALE.
RESTANDO IN ZONA RALLENTAMENTI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA BOCCEA TRA
LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA E VIA DI VAL CANNUTA
IN ZONA QUARTICCIOLO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE PALMIRO
TOGLIATTI NEI PRESSI DELL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA
CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE
CENTRO.
IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFETSAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO, DI
CONSEGUENZA CHIUSE VIA DEL CORSO DA PIAZZA VENEZIA A LARGO CHIGI E VIA
DEL TRITONE DA LARGO CHIGI A VIA DEL TRAFORO CON DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE
IN PIAZZA VENEZIA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma