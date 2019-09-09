Traffico Roma del 09-09-2019 ore 14:30
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ANCORA CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA
FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA
FORTI REPERCUSSIONI AL TRAFFICO
SULLA VIA SALARIA RALLENTAEMNTI PER TRAFFICO INTENSO TRA AEROPORTO
DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI AANCHE SULLA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DI
GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA
DI VI APRENESTINA IN DIREZIONE TIBURTINA.
SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA DA IERI VIA DEI PESCATORI TRA
VIA MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO VERSO CASAL PALOCCO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma