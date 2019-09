Traffico Roma del 09-09-2019 ore 14:30

ANCORA CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA

FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA

FORTI REPERCUSSIONI AL TRAFFICO

SULLA VIA SALARIA RALLENTAEMNTI PER TRAFFICO INTENSO TRA AEROPORTO

DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI AANCHE SULLA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DI

GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA

DI VI APRENESTINA IN DIREZIONE TIBURTINA.

SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.

PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA DA IERI VIA DEI PESCATORI TRA

VIA MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO VERSO CASAL PALOCCO.

