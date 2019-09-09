Traffico Roma del 09-09-2019 ore 15:30
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RISOLTO IL GRAVE INCIDENTE, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI RIAPERTO IL
TRATTO TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI.
PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DI CASTEL DI LEVA TRA VIA LAURENTINA E VIA RITA
BRUNETTI NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA TOR DI QUINTO E SALARIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI PER INCIDENTE
CODE A TRATTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE
EST PER TRAFFICO INTENSIO.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI FIORENTINI E
PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA DEI PESCATORI PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE
TRA VIA MACCHIA SAPONARA E VIA CASL PALOCCO IN DIREZIONE CASAL PALOCCO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma