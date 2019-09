Traffico Roma del 09-09-2019 ore 15:30

RISOLTO IL GRAVE INCIDENTE, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI RIAPERTO IL

TRATTO TRA VIA FRANCESCO ALBERGOTTI E VIA DEL FORTE BRASCHI.

PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DI CASTEL DI LEVA TRA VIA LAURENTINA E VIA RITA

BRUNETTI NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA TOR DI QUINTO E SALARIA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI PER INCIDENTE

CODE A TRATTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE

EST PER TRAFFICO INTENSIO.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI FIORENTINI E

PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO.

RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA DEI PESCATORI PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE

TRA VIA MACCHIA SAPONARA E VIA CASL PALOCCO IN DIREZIONE CASAL PALOCCO.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: RICCARDO FARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma