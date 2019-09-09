Traffico Roma del 09-09-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDì 9 SETTEMBRE 2019 ORE 16:15
COMINCIA DA QUESTA SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL
COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE,
DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA
METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI
TRATTI.
PROSEGUONO FINO AL 13 SETTEMBRE, SALVO MODIFICHE, I LAVORI SU VIA SALARIA
IN PROSSIMITÀ DI VIA GAIÒLE IN CHIANTI, DOVE SI VIAGGIA TRAMITE UNA
RIDUZIONE DI CARREGGIATA. FREQUENTI, NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO, I
RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL
CENTRO.
NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO. A
PARTIRE DA DOMANI, E FINO AL 14 SETTEMBRE, CHIUSO IL TRATTO TRA PORTONACCIO
E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DEL
MATTINO SUCCESSIVO.
INFINE, RICORDIAMO CHIUSA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA TRA VIA DEL
MARE E VIA DEI ROMAGNOLI. CHIUSURA NECESSARIA A CAUSA DEL SOLLEVAMENTO DEL
MANTO STRADALE PROVOCATO DALLE RADICI DEGLI ALBERI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma