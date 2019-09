Traffico Roma del 09-09-2019 ore 17:00

ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDì 9 SETTEMBRE 2019 ORE 16:15

COMINCIA DA QUESTA SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL

COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE,

DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA

METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI

TRATTI.



PROSEGUONO FINO AL 13 SETTEMBRE, SALVO MODIFICHE, I LAVORI SU VIA SALARIA

IN PROSSIMITÀ DI VIA GAIÒLE IN CHIANTI, DOVE SI VIAGGIA TRAMITE UNA

RIDUZIONE DI CARREGGIATA. FREQUENTI, NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO, I

RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL

CENTRO.

NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO. A

PARTIRE DA DOMANI, E FINO AL 14 SETTEMBRE, CHIUSO IL TRATTO TRA PORTONACCIO

E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DEL

MATTINO SUCCESSIVO.

INFINE, RICORDIAMO CHIUSA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA TRA VIA DEL

MARE E VIA DEI ROMAGNOLI. CHIUSURA NECESSARIA A CAUSA DEL SOLLEVAMENTO DEL

MANTO STRADALE PROVOCATO DALLE RADICI DEGLI ALBERI.

