Traffico Roma del 09-09-2019 ore 17:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA

DALLA COLOMBO ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO

TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SI VIAGGIA IN CODA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SU VIA DEL FORO ITALICO, DA

VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO

SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST IN

PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA A24 E VICINO VIALE CASTRENSE.

IN CITTÀ POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO A CAUSA DI UN INCIDENTE SU PIAZZALE

AURELIO. PER LA STESSA CAUSA RALLENTAMENTI SU VIA DI TORRENOVA, TRA VIA

CASILINA E VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA.

UN TERZO INCIDENTE SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL GRA, TRA LA TANGENZIALE

EST E VIA DEI PRATI FISCALI.

SEMPRE SU VIA SALARIA, CI SONO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DELLA

RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA GAIÒLE IN CHIANTI.

SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SU VIALE TOR DI QUINTO A PARTIRE DA

LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ VERSO CORSO DI FRANCIA, SU VIALE FLAMINIA

NUOVA VERSO IL GRA E SU VIA APPIA PIGNATELLI IN USCITA DA ROMA, GIÀ DA

VICOLO DELLA BASILICA.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma