Traffico Roma del 09-09-2019 ore 18:00
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA
DALLA COLOMBO ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO
TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SI VIAGGIA IN CODA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SU VIA DEL FORO ITALICO, DA
VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO
SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST IN
PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA A24 E VICINO VIALE CASTRENSE.
IN CITTÀ POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO A CAUSA DI UN INCIDENTE SU PIAZZALE
AURELIO. PER LA STESSA CAUSA RALLENTAMENTI SU VIA DI TORRENOVA, TRA VIA
CASILINA E VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA.
UN TERZO INCIDENTE SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL GRA, TRA LA TANGENZIALE
EST E VIA DEI PRATI FISCALI.
SEMPRE SU VIA SALARIA, CI SONO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DELLA
RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA GAIÒLE IN CHIANTI.
SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SU VIALE TOR DI QUINTO A PARTIRE DA
LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ VERSO CORSO DI FRANCIA, SU VIALE FLAMINIA
NUOVA VERSO IL GRA E SU VIA APPIA PIGNATELLI IN USCITA DA ROMA, GIÀ DA
VICOLO DELLA BASILICA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma