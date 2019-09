Traffico Roma del 09-09-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO, SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CAREGGIATA

ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO CONCENTRATI

TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

FILE IN TANGENZIALE EST VERSO VIA NOMENTANA, PER UN INCIDENTE VICINO VIA

CAMESENA, MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

SU VIA DEL FORO ITALICO IL TRAFFICO è SOSTENUTO DALLA CAMILLUCCIA ALLA

SALARIA.

NEL QUARTIERE TRIESTE PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE LIBIA.

RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA SU PIAZZALE AURELIO E STRADE LIMITROFE.

SU VIA SALARIA, CI SONO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DELLA

RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA GAIÒLE IN CHIANTI.

RALLENTATA A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL

RACCORDO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA FRANCESCO MARCONI VERSO BOCCEA.

CIRCOLAZIONE INTENSA ANCHE SU VIALE TOR DI QUINTO A PARTIRE DA LUNGOTEVERE

MARESCIALLO DIAZ VERSO CORSO DI FRANCIA, SU VIALE FLAMINIA NUOVA VERSO IL

GRA E ANCORA SU VIA APPIA PIGNATELLI IN USCITA DA ROMA, GIÀ DA VICOLO

DELLA BASILICA.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma