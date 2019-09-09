Traffico Roma del 09-09-2019 ore 19:00
Più informazioni su
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO, SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CAREGGIATA
ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO CONCENTRATI
TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
FILE IN TANGENZIALE EST VERSO VIA NOMENTANA, PER UN INCIDENTE VICINO VIA
CAMESENA, MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
SU VIA DEL FORO ITALICO IL TRAFFICO è SOSTENUTO DALLA CAMILLUCCIA ALLA
SALARIA.
NEL QUARTIERE TRIESTE PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE LIBIA.
RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA SU PIAZZALE AURELIO E STRADE LIMITROFE.
SU VIA SALARIA, CI SONO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DELLA
RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA GAIÒLE IN CHIANTI.
RALLENTATA A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL
RACCORDO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA FRANCESCO MARCONI VERSO BOCCEA.
CIRCOLAZIONE INTENSA ANCHE SU VIALE TOR DI QUINTO A PARTIRE DA LUNGOTEVERE
MARESCIALLO DIAZ VERSO CORSO DI FRANCIA, SU VIALE FLAMINIA NUOVA VERSO IL
GRA E ANCORA SU VIA APPIA PIGNATELLI IN USCITA DA ROMA, GIÀ DA VICOLO
DELLA BASILICA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma