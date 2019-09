Traffico Roma del 09-09-2019 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER

TRAFFICO E INCIDENTE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA PRENESTINA, STESSA

SITUAZIONE ANCHE NELL’INTERNA, DOVE IL TRAFFICO È IN FILA DALLA CASSIA BIS

ALLA PRENESTINA.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA FINO

ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, CHI GUIDA VERSO IL GRA, RALLENTA DA VIALE

PALMIRO TOGLIATTI FINO A VIA DI TOR CERVARA.

DISAGI SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE VICINO VIALE DELLA MOSCHEA

VERSO SAN GIOVANNI, IN DIREZIONE STADIO CODE DA VIALE CASTRENSE FINO AL

BIVIO PER LA A24, ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO VIALE CAMESENA.

SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, DALLA

CAMILLUCCIA ALLA SALARIA.

A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, TRA

L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.

IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA.

DECISAMENTE SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST SU

VIA TIBURTINA, VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO, VIA NOLA, VIA LA SPEZIA.

RALLENTATO IL TRAFFICO SU VIALE DEL MURO TORTO, DA VIALE DEL GALOPPATOIO

VERSO PIAZZALE FLAMINO, E SU VIA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma