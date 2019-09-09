Traffico Roma del 09-09-2019 ore 20:00
Più informazioni su
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER
TRAFFICO E INCIDENTE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA PRENESTINA, STESSA
SITUAZIONE ANCHE NELL’INTERNA, DOVE IL TRAFFICO È IN FILA DALLA CASSIA BIS
ALLA PRENESTINA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA FINO
ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, CHI GUIDA VERSO IL GRA, RALLENTA DA VIALE
PALMIRO TOGLIATTI FINO A VIA DI TOR CERVARA.
DISAGI SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE VICINO VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO SAN GIOVANNI, IN DIREZIONE STADIO CODE DA VIALE CASTRENSE FINO AL
BIVIO PER LA A24, ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO VIALE CAMESENA.
SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, DALLA
CAMILLUCCIA ALLA SALARIA.
A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, TRA
L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.
IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA.
DECISAMENTE SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST SU
VIA TIBURTINA, VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO, VIA NOLA, VIA LA SPEZIA.
RALLENTATO IL TRAFFICO SU VIALE DEL MURO TORTO, DA VIALE DEL GALOPPATOIO
VERSO PIAZZALE FLAMINO, E SU VIA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma