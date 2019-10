Traffico Roma del 09-10-2019 ore 07:30

UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A ROMA CON

FILE A PARTIRE DA CASTEL ROMANO FINO AL RACCORDO.

MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL

RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO

INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA

ALL’APPIA

IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO

NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO AEREO CHE RIGUARDA ALITALIA

E BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO, ASSAEROPORTI, FAIRO,

ASSOHANDLERS E FEDERCATERING

ALITALIA PER LIMITARE I DISAGI DEI PASSEGGERI, HA ATTIVATO UN PIANO

STRAORDINARIO CHE PREVEDE L’IMPIEGO DI AEREI PIÙ CAPIENTI SULLE ROTTE

DOMESTICHE E INTERNAZIONALI, CON L’OBIETTIVO DI RIPRENOTARE I VIAGGIATORI

COINVOLTI NELLE CANCELLAZIONI SUI PRIMI VOLI DISPONIBILI. SI CONSIGLIA DI

CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma