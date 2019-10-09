Traffico Roma del 09-10-2019 ore 07:30
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UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A ROMA CON
FILE A PARTIRE DA CASTEL ROMANO FINO AL RACCORDO.
MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO
INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA
ALL’APPIA
IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO
NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO AEREO CHE RIGUARDA ALITALIA
E BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO, ASSAEROPORTI, FAIRO,
ASSOHANDLERS E FEDERCATERING
ALITALIA PER LIMITARE I DISAGI DEI PASSEGGERI, HA ATTIVATO UN PIANO
STRAORDINARIO CHE PREVEDE L’IMPIEGO DI AEREI PIÙ CAPIENTI SULLE ROTTE
DOMESTICHE E INTERNAZIONALI, CON L’OBIETTIVO DI RIPRENOTARE I VIAGGIATORI
COINVOLTI NELLE CANCELLAZIONI SUI PRIMI VOLI DISPONIBILI. SI CONSIGLIA DI
CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma