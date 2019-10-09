Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08:00
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UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A ROMA CON
FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO AL RACCORDO. PER TRAFFICO
RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO E CODE SULLA TANGENZIALE
EST DA VIA DI PIETRALATA A TRATTI FINO A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO
,ANCORA DALLATIBURTNA FINO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI POI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA
ALL’APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA
E PIU AVANTI DALLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE.
IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO
NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO AEREO CHE RIGUARDA ALITALIA
E BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO, ASSAEROPORTI, FAIRO,
ASSOHANDLERS E FEDERCATERING
ALITALIA PER LIMITARE I DISAGI DEI PASSEGGERI, HA ATTIVATO UN PIANO
STRAORDINARIO CHE PREVEDE L’IMPIEGO DI AEREI PIÙ CAPIENTI SULLE ROTTE
DOMESTICHE E INTERNAZIONALI, SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA
COMPAGNIA AEREA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma