Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08:30
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UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A ROMA CON
FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO.
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO
L’EUR
MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E CODE SULLA TANGENZIALE EST
DA VIA DI PIETRALATA A TRATTI FINO A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO,
ANCORA DALLA TIBURTNA FINO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI POI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA
ALL’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA CASAL DEL MARMO A
TRATTI FINO ALLA VIA DEL MARE.
IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO
NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO AEREO CHE RIGUARDA ALITALIA
E BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO, ASSAEROPORTI, FAIRO,
ASSOHANDLERS E FEDERCATERING
FINO AL 10 OTTOBRE IN ORARIO 10-18 PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA DI VIA
PORTUENSE E’ IN SVOLGIMENTO UN CONCORSO PUBBLICO. NUMEROSI I
PARTECIPANTI. NON SI ESCLUDONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma