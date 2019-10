Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09:00

UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A ROMA CON

FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO.

PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO

L’EUR

MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL

RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E CODE SULLA TANGENZIALE EST

DA VIA DI PIETRALATA A TRATTI FINO A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO,

ANCORA DALLA TIBURTNA FINO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

INCOLONNAMENTI POI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA

ALL’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA CASAL DEL MARMO A

TRATTI FINO ALLA VIA DEL MARE.

IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO

NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO AEREO CHE RIGUARDA ALITALIA

E BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO, ASSAEROPORTI, FAIRO,

ASSOHANDLERS E FEDERCATERING

FINO AL 10 OTTOBRE IN ORARIO 10-18 PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA DI VIA

PORTUENSE E’ IN SVOLGIMENTO UN CONCORSO PUBBLICO. NUMEROSI I

PARTECIPANTI. NON SI ESCLUDONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.

