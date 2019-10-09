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Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09:00

di - 09 Ottobre 2019 - 9:00

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UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A ROMA CON
FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO  A VIALE OCEANO ATLANTICO.
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE 
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO
L’EUR
MOLTO TRAFFICATO CON FILE  IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E CODE SULLA TANGENZIALE EST
DA VIA DI PIETRALATA A TRATTI FINO A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO,
ANCORA DALLA TIBURTNA FINO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI POI  LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA
ALL’ARDEATINA  MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA CASAL DEL MARMO A
TRATTI FINO ALLA  VIA DEL MARE.
IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA  OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO
NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO AEREO CHE RIGUARDA ALITALIA
E  BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO, ASSAEROPORTI, FAIRO,
ASSOHANDLERS E FEDERCATERING
FINO AL 10 OTTOBRE IN ORARIO  10-18 PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA DI VIA
PORTUENSE E’ IN SVOLGIMENTO   UN CONCORSO PUBBLICO. NUMEROSI I
PARTECIPANTI. NON SI ESCLUDONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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