Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09:30
Più informazioni su
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PONTINA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE LUNGO LA
CARREGGIATA IN ENTRATA A ROMA CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE
D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR..ALTRO INCIDENTE IN USCITA DA
ROMA DA SPINACETO A VIA DI DECIMOA INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL
RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
FILE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DA
ROMA.SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA
DIREZIONE STADIO E DA VIA TIBURTINA A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE
SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA;
SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PER TRAFFICO
DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE ED ANCORA PROSEGUENDO CODE DALL’AS
CASILINA ALLA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
.RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PRIMAVER AVICINO VIA DELLA ACACIE
E SU VIA DEL FOSSO DI S.MAURA ALTEZZA VIALE DELLA SORBONA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma