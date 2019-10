Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09:30

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PONTINA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE LUNGO LA

CARREGGIATA IN ENTRATA A ROMA CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE

D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR..ALTRO INCIDENTE IN USCITA DA

ROMA DA SPINACETO A VIA DI DECIMOA INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL

RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR

FILE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DA

ROMA.SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA

DIREZIONE STADIO E DA VIA TIBURTINA A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE

SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA;

SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PER TRAFFICO

DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE ED ANCORA PROSEGUENDO CODE DALL’AS

CASILINA ALLA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

.RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PRIMAVER AVICINO VIA DELLA ACACIE

E SU VIA DEL FOSSO DI S.MAURA ALTEZZA VIALE DELLA SORBONA.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

