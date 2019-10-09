Traffico Roma del 09-10-2019 ore 10:30
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DA QUESTA MATTINA PERMANGONO GLI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, PER UN
INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA IN ENTRATA A ROMA CON FILE ORA A PARTIRE DA
TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR.. RISOLTE LE CODE IN
USCITA DA ROMA.
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE
STADIO E DA VIA TIBURTINA A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE
SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA;
SI STA IN CODA PER TRAFFICO DALLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE E
PROSEGUENDO CODE DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PRIMAVERA NEI PRESSI DI VIA DELLA
ACACIE E SU VIA DEL FOSSO DI S.MAURA ALTEZZA VIALE DELLA SORBONA.
NEI PRESSI DELLA TUSCOLANA ALTRO INCIDENTE SU VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE
IN PROSSIMITA DI VIALE DEI SALESIANI.
POSSIBILI DISAGI PER UN NUOVO INCIDENTE SULLA CORSIA LATERALE DELLA
CRISTOFORO COLOMBO IN CORRISPONDENZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma