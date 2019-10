Traffico Roma del 09-10-2019 ore 10:30

DA QUESTA MATTINA PERMANGONO GLI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, PER UN

INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA IN ENTRATA A ROMA CON FILE ORA A PARTIRE DA

TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR.. RISOLTE LE CODE IN

USCITA DA ROMA.

SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE

STADIO E DA VIA TIBURTINA A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE

SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA;

SI STA IN CODA PER TRAFFICO DALLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE E

PROSEGUENDO CODE DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PRIMAVERA NEI PRESSI DI VIA DELLA

ACACIE E SU VIA DEL FOSSO DI S.MAURA ALTEZZA VIALE DELLA SORBONA.

NEI PRESSI DELLA TUSCOLANA ALTRO INCIDENTE SU VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE

IN PROSSIMITA DI VIALE DEI SALESIANI.

POSSIBILI DISAGI PER UN NUOVO INCIDENTE SULLA CORSIA LATERALE DELLA

CRISTOFORO COLOMBO IN CORRISPONDENZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

