Traffico Roma del 09-10-2019 ore 11:30

SUL GRA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E VIA

FIUMALBO VERSO IL CENTRO.

SUL FINIRE INVECE I DISAGI PER INCIDENTE SULLA CORSIA LATERALE DELLA

CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI MEZZOCAMMINO

SUL FRONTE DEI TRASPORTI È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE, RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN

GUASTO AL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO DEI TRENI NEI PRESSI DI SETTEBAGNI.

I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 25 MINUTI, AD

ECCEZIONI DI ALCUNI CONVOGLI DEVIATI SULLA LINEA FL1, ROMA – ORTE, CE HANNO

MATURATO RITARDI FINO A 50 MINUTI.

RICORDIAMO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE

RIGUARDA ALITALIA E BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO,

ASSAEROPORTI, FAIRO, ASSOHANDLERS E FEDERCATERING

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

