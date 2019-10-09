Traffico Roma del 09-10-2019 ore 12:30
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SUL GRA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E VIA
FIUMALBO VERSO IL CENTRO.
SUL FINIRE INVECE I DISAGI PER INCIDENTE SULLA CORSIA LATERALE DELLA
CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI MEZZOCAMMINO
SUL FRONTE DEI TRASPORTI È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA
SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE, RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN
GUASTO AL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO DEI TRENI NEI PRESSI DI SETTEBAGNI.
I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 25 MINUTI, AD
ECCEZIONI DI ALCUNI CONVOGLI DEVIATI SULLA LINEA FL1, ROMA – ORTE, CE HANNO
MATURATO RITARDI FINO A 50 MINUTI.
RICORDIAMO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE
RIGUARDA ALITALIA E BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO,
ASSAEROPORTI, FAIRO, ASSOHANDLERS E FEDERCATERING
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma