Traffico Roma del 09-10-2019 ore 14:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA APPIA E ANAGNINA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN

PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO.

PER UN INCIDENTE, POSSIBILI DISAGI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DA

PORTONACCIO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST.

SU QUEST’ULTIMO TRATTO, CIRCOLAZIONE INTENSA E POSSIBILI RALLENTAMENTI DA

VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PINETA SACCHETTI, TRA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA FRANCESCO MARCONI IN ENTRAMBI I SENSI DI

MARCIA.

RICORDIAMO INOLTRE, SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST, CHE DA QUESTA SERA

COMINCIA UNA NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO.

DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO IN

PROSSIMITà DELLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

USCENDO DALLA GALLERIA PITTALUGA, C’è INOLTRE LA DIREZIONE OBBLIGATORIA A

DESTRA VERSO LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA,

