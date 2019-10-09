Traffico Roma del 09-10-2019 ore 15:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN
INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA. CONTINUANO I DISAGI ANCHE IN
CARREGGIATA ESTERNA, PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE AVVENUTO
PRECEDENTEMENTE, TRA COLOMBO E APPIA.
RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24
GUIDANDO VERSO IL RACCORDO, A PARTIRE DA VIA TOR DE SCHIAVI.
PIù TRAFFICO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA
FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA.
NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE GIUSEPPE
MAZZINI, ALTEZZA VIA BAFìLE. DISAGI AL TRAFFICO, PER LA STESSA CAUSA ANCHE
A MONTE SACRO, SU VIA UGO OJETTI, VICINO VIA ARTURO GRAF.
UN TERZO INCIDENTE IN PROSSIMITà DEI PARIOLI, ALTEZZA PIAZZA UNGHERIA.
IN CITTà SONO TRAFFICATE VIA CASSIA, TRA TOMBA DI NERONE E GIUSTINIANA IN
USCITA DA ROMA, VIA FLAMINIA NUOVA VERSO IL GRA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PINETA SACCHETTI, TRA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA FRANCESCO MARCONI IN ENTRAMBI I SENSI DI
MARCIA.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL
TRAFFICO IN TEMPO REALE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma