Traffico Roma del 09-10-2019 ore 15:30

CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN

INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA. CONTINUANO I DISAGI ANCHE IN

CARREGGIATA ESTERNA, PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE AVVENUTO

PRECEDENTEMENTE, TRA COLOMBO E APPIA.

RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24

GUIDANDO VERSO IL RACCORDO, A PARTIRE DA VIA TOR DE SCHIAVI.

PIù TRAFFICO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA

FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA.

NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, ALTEZZA VIA BAFìLE. DISAGI AL TRAFFICO, PER LA STESSA CAUSA ANCHE

A MONTE SACRO, SU VIA UGO OJETTI, VICINO VIA ARTURO GRAF.

UN TERZO INCIDENTE IN PROSSIMITà DEI PARIOLI, ALTEZZA PIAZZA UNGHERIA.

IN CITTà SONO TRAFFICATE VIA CASSIA, TRA TOMBA DI NERONE E GIUSTINIANA IN

USCITA DA ROMA, VIA FLAMINIA NUOVA VERSO IL GRA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PINETA SACCHETTI, TRA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA FRANCESCO MARCONI IN ENTRAMBI I SENSI DI

MARCIA.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO

