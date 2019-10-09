Traffico Roma del 09-10-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ MERCOLEDI 9 OTTOBRE 2019 ORE 16:15
SULLA TANGENZIALE EST, DA QUESTA SERA COMINCIA UNA NUOVA FASE DI LAVORI
NOTTURNI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO, FINO AL 18 OTTOBRE.
DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO IN
PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
USCENDO DALLA GALLERIA PITTALUGA, C’È INOLTRE LA DIREZIONE OBBLIGATORIA A
DESTRA VERSO LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
CHIUSURE NOTTURNE, SEMPRE PER LAVORI DI ASFALTATURA, ANCHE SUL TRATTO DELLA
CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA, DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIA TIBURTINA.
ANCHE IN QUESTO CASO, IL DIVIETO DI TRANSITO È DALLE 23 ALLE 6 DELLA
MATTINA SEGUENTE.
È IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE
COINVOLGE ANCHE ALITALIA E BLUE PANORAMA. NELLO SPECIFICO, PER I LIMITARE I
DISAGI, ATTIVATO DA PARTE DI ALITALIA, UN PIANO STRAORDINARIO CHE PREVEDE
L’IMPIEGO DI AEREI PIÙ CAPIENTI PER I VOLI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
COMINCIANO DOMANI, IN ZONA ESQUILINO, I LAVORI DI MANUTENZIONE PER I BINARI
DEL TRAM SULLA CORSIA PREFERENZIALE DI VIA CARLO FELICE CHE QUINDI VIENE
CHIUSA AL TRAFFICO. DEVIAZIONI PER LE LINEE TRAM 3 E 8.
INFINE, DOMANI E VENERDÌ 11 OTTOBRE, PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN ZONA AURELIA,
DALLE 8 ALLE 19, PER UN CONCORSO PER IL QUALE È PREVISTA UNA NUMEROSA
PARTECIPAZIONE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma