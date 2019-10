Traffico Roma del 09-10-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ MERCOLEDI 9 OTTOBRE 2019 ORE 16:15

SULLA TANGENZIALE EST, DA QUESTA SERA COMINCIA UNA NUOVA FASE DI LAVORI

NOTTURNI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO, FINO AL 18 OTTOBRE.

DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO IN

PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

USCENDO DALLA GALLERIA PITTALUGA, C’È INOLTRE LA DIREZIONE OBBLIGATORIA A

DESTRA VERSO LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.

CHIUSURE NOTTURNE, SEMPRE PER LAVORI DI ASFALTATURA, ANCHE SUL TRATTO DELLA

CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA, DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIA TIBURTINA.

ANCHE IN QUESTO CASO, IL DIVIETO DI TRANSITO È DALLE 23 ALLE 6 DELLA

MATTINA SEGUENTE.

È IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE

COINVOLGE ANCHE ALITALIA E BLUE PANORAMA. NELLO SPECIFICO, PER I LIMITARE I

DISAGI, ATTIVATO DA PARTE DI ALITALIA, UN PIANO STRAORDINARIO CHE PREVEDE

L’IMPIEGO DI AEREI PIÙ CAPIENTI PER I VOLI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.

COMINCIANO DOMANI, IN ZONA ESQUILINO, I LAVORI DI MANUTENZIONE PER I BINARI

DEL TRAM SULLA CORSIA PREFERENZIALE DI VIA CARLO FELICE CHE QUINDI VIENE

CHIUSA AL TRAFFICO. DEVIAZIONI PER LE LINEE TRAM 3 E 8.

INFINE, DOMANI E VENERDÌ 11 OTTOBRE, PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN ZONA AURELIA,

DALLE 8 ALLE 19, PER UN CONCORSO PER IL QUALE È PREVISTA UNA NUMEROSA

PARTECIPAZIONE.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

