Traffico Roma del 09-10-2019 ore 17:00
Più informazioni su
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
È ANCORA UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN
CARREGGIATA INTERNA, TRA CASSIA BIS E SALARIA. SUCCESSIVAMENTE LA
CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA
ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E
VIA TUSCOLANA.
ANCORA RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA
VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO A ENTRARE SUL GRA.
UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO HA CREATO MAGGIORI DIFFICOLTÀ DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
IN CITTÀ, CI SONO FILE SU VIA CASSIA, SEMPRE PER UN INCIDENTE, VICINO VIA
DI GROTTAROSSA. IL TRAFFICO È COMUNQUE SOSTENUTO TRA TOMBA DI NERONE E
L’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
AL PORTUENSE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI SU LARGO ALBERTO
MISSIROLI, ALTEZZA VIA DEI COLLI PORTUENSI.
CODE A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO SU VIA FLAMINIA, TRA VIA SACROFANO E VIA
COLLE DELLE ROSE, VERSO CASTELNUOVO DI PORTO.
CHIAMA IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma