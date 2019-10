Traffico Roma del 09-10-2019 ore 17:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

È ANCORA UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN

CARREGGIATA INTERNA, TRA CASSIA BIS E SALARIA. SUCCESSIVAMENTE LA

CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA

ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E

VIA TUSCOLANA.

ANCORA RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA

VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO A ENTRARE SUL GRA.

UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO HA CREATO MAGGIORI DIFFICOLTÀ DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

IN CITTÀ, CI SONO FILE SU VIA CASSIA, SEMPRE PER UN INCIDENTE, VICINO VIA

DI GROTTAROSSA. IL TRAFFICO È COMUNQUE SOSTENUTO TRA TOMBA DI NERONE E

L’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AL PORTUENSE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI SU LARGO ALBERTO

MISSIROLI, ALTEZZA VIA DEI COLLI PORTUENSI.

CODE A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO SU VIA FLAMINIA, TRA VIA SACROFANO E VIA

COLLE DELLE ROSE, VERSO CASTELNUOVO DI PORTO.

CHIAMA IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34, PER TUTTI GLI

AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma