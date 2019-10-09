Traffico Roma del 09-10-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, GLI SPOSTAMENTI
MAGGIORI SONO CONCENTRATI, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,
TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO. IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO
TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.
PRUDENZA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE UN INCIDENTE HA RALLENTATO
ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL GRA, IN
USCITA DA ROMA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO E PER INCIDENTE, SIAMO ORA SU VIA DEL
FORO ITALICO, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, VERSO SAN
GIOVANNI; SEMPRE SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST, DA
VIA MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
IN ZONA MONTE SACRO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE JONIO, ALTEZZA VIA
MATTEO BANDELLO. POSSIBILI RALLENTAMENTI, PER LO STESSO MOTIVO, AL
PORTUENSE SU VIA LEONARDO GREPPI, VICINO VIA NICOLA PELLATI.
CODE A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO SU VIA FLAMINIA, TRA VIA SACROFANO E VIA
COLLE DELLE ROSE, VERSO CASTELNUOVO DI PORTO. CANTIERI E DIFFICOLTÀ ANCHE
PER CHI SI TROVA SULLA CASSIA BIS VICINO LE RUGHE VERSO VITERBO.
ORARIO DI PUNTA E AUMENTO DEL TRAFFICO SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE IN
USCITA DALLA CITTÀ.
CHIAMA IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma