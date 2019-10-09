Traffico Roma del 09-10-2019 ore 18:00
Più informazioni su
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA
INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA CASSIA ALLA PRENESTINA. ANCHE IN
ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO
E VIA TUSCOLANA.
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, DALLA TANGENZIALE EST A
VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO E PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO,
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; SEMPRE
SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST, DA VIA MONTI
TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
IN CITTÀ, ULTERIORI DIFFICOLTÀ PER CHI SI TROVA SU VIA DEL MURO TORTO PER
UN INCIDENTE TRA CORSO D’ITALIA E VIA DEL GALOPPATOIO, VERSO PIAZZALE
FLAMINIO. IN ZONA MONTE SACRO, PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA SU VIALE JONIO,
ALTEZZA VIA MATTEO BANDELLO.
TRAFFICO SU VIA FLAMINIA NUOVA IN USCITA DA ROMA, SU VIA SALARIA TRA
L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SU
VIA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’ OLGIATA SU TUTT’E DUE I SENSI DI
MARCIA.
CHIAMA IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma