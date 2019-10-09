Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE È
SOSTENUTA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN
INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA CASSIA E PRENESTINA.
UN NUOVO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTA ULTERIORMENTE IL
TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL RACCORDO.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA FLAMINIA
NUOVA A VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; SEMPRE SULLA STESSA DIREZIONE,
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE
CASTRENSE, VIAGGIA IN CODA ANCHE CHI DA VIALE CASTRENSE GUIDA VERSO IL
PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.
IN CITTÀ, INCOLONNAMENTI PER CHI SI TROVA SU VIA DEL MURO TORTO, A CAUSA DI
UN INCIDENTE TRA CORSO D’ITALIA E VIA DEL GALOPPATOIO, VERSO PIAZZALE
FLAMINIO.
CODE, PER LO STESSO MOTIVO, SU VIA PORTUENSE TRA VIA CASETTA MATTEI E VIALE
ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DEL CENTRO.
UN TERZO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, INCROCIO PIAZZALE
MARESCIALLO GIARDINO.
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TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma