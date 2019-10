Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO E UN INCIDENTE AVVENUTO NELL’ULTIMA MEZZ’ORA SULLA CARREGGIATA

INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA. PROSEGUENDO,

SEMPRE RALLENTATO IL TRATTO TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA

DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IL TRAFFICO MAGGIORE È DA VIA DELLA

SERENISSIMA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SI VIAGGIA RALLENTATI SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST TRA CORSO

DI FRANCIA E IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO SIA IN DIREZIONE STADIO, CHE

GUIDANDO VERSO SAN GIOVANNI.

IN CITTÀ SI RALLENTA A CAUSA DI UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA,

ALTEZZA PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO.

CONTINUNANO I DISAGI, PER LA STESSA CAUSA, SU VIA DEL MURO TORTO, TRA CORSO

D’ITALIA E VIA DEL GALOPPATOIO, VERSO PIAZZALE FLAMINIO.

UN TERZO INCIDENTE SULLA SP8 OSTIENSE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI

MEZZOCAMMINO, VERSO OSTIA.

E ANCORA VERSO IL LITORALE ROMANO, SI VIAGGIA RALLENTATI SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO, DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma