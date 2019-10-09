Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO E UN INCIDENTE AVVENUTO NELL’ULTIMA MEZZ’ORA SULLA CARREGGIATA
INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA. PROSEGUENDO,
SEMPRE RALLENTATO IL TRATTO TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA
DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IL TRAFFICO MAGGIORE È DA VIA DELLA
SERENISSIMA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SI VIAGGIA RALLENTATI SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST TRA CORSO
DI FRANCIA E IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO SIA IN DIREZIONE STADIO, CHE
GUIDANDO VERSO SAN GIOVANNI.
IN CITTÀ SI RALLENTA A CAUSA DI UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA,
ALTEZZA PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO.
CONTINUNANO I DISAGI, PER LA STESSA CAUSA, SU VIA DEL MURO TORTO, TRA CORSO
D’ITALIA E VIA DEL GALOPPATOIO, VERSO PIAZZALE FLAMINIO.
UN TERZO INCIDENTE SULLA SP8 OSTIENSE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI
MEZZOCAMMINO, VERSO OSTIA.
E ANCORA VERSO IL LITORALE ROMANO, SI VIAGGIA RALLENTATI SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO, DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma