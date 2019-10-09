Traffico Roma del 09-10-2019 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
UN NUOVO INCIDENTE NEGLI ULTIMI 45’ HA RALLENTATO IL TRAFFICO SUL GRANDE
RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA-TERAMO
E VIA NOMENTANA.
TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO SUI RESTANTI TRATTI DEL GRA.
CIRCOLAZIONE MENO SOSTENUTA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN CITTÀ, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, ALTEZZA
PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO, MENTRE È IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IL
TRAFFICO SU VIA DEL MURO TORTO, DOPO LA RISOLUZIONE DELL’INCIDENTE TRA
CORSO D’ITALIA E VIA DEL GALOPPATOIO, VERSO PIAZZALE FLAMINIO.
SULLA TANGENZIALE EST, DA QUESTA SERA COMINCIA UNA NUOVA FASE DI LAVORI
NOTTURNI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO, FINO AL 18 OTTOBRE.
DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO IN
PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
USCENDO DALLA GALLERIA PITTALUGA, C’È INOLTRE LA DIREZIONE OBBLIGATORIA A
DESTRA VERSO LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
CHIAMA IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma