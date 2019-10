Traffico Roma del 09-10-2019 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

UN NUOVO INCIDENTE NEGLI ULTIMI 45’ HA RALLENTATO IL TRAFFICO SUL GRANDE

RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA-TERAMO

E VIA NOMENTANA.

TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO SUI RESTANTI TRATTI DEL GRA.

CIRCOLAZIONE MENO SOSTENUTA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN CITTÀ, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, ALTEZZA

PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO, MENTRE È IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IL

TRAFFICO SU VIA DEL MURO TORTO, DOPO LA RISOLUZIONE DELL’INCIDENTE TRA

CORSO D’ITALIA E VIA DEL GALOPPATOIO, VERSO PIAZZALE FLAMINIO.

SULLA TANGENZIALE EST, DA QUESTA SERA COMINCIA UNA NUOVA FASE DI LAVORI

NOTTURNI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO, FINO AL 18 OTTOBRE.

DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO IN

PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

USCENDO DALLA GALLERIA PITTALUGA, C’È INOLTRE LA DIREZIONE OBBLIGATORIA A

DESTRA VERSO LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.

CHIAMA IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34, PER TUTTI GLI

AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma