Traffico Roma del 09-11-2019 ore 07:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA

SITUAZIONE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO

CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PASSANDO PER VIA LABICANA VIALE MANZONI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VIA

MERULANA VIA CAVOUR

DURANTE LA MANIFESTAZIONE PREVISTE MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 3- 5 – 8 E

14 E DEVIAZIONI PER MOLTE LINEE BUS

SEMPRE NEL POMERIGGIO TRA LE 15 ER LE 16 IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE

IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ .DEVIAZIONI E LIMITAZIONI PER LINEE DI BUS.

TRASPORTO PUBBLICO, PER CONSENTIRE UNA VERIFICA TECNICA SULLA LINEA C E’

NECESSARIO CAMBIARE TRENO ALLA STAZIONE ALESSANDRINO IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI. LA CIRCOLAZIONE E’ COMUNQUE ATTIVA SU L’INTERA LINEA.

RIPROGRAMMATO INVECE DA OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO B. FINO AL 7 DICEMBRE

LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’ APERTA SINO ALLE 21. POI VERRANNO

ATTIVATE LE NAVETTE BUS MB SOSTITUTIVE. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE

TRATTE CASTRO PRETORIO REBIBBIA E CASTRO PRETORIO JONIO.

